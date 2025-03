Ajax volgens Verweij 'genaaid' door KNVB : "Competitievervalsing"

De Amsterdammers treffen op 6 en 13 maart Eintracht Frankfurt in de Europa League, en spelen tussentijds op 9 maart tegen PEC. Feyenoord en AZ, zouden ook moeten spelen dat weekend, maar mogen hun duel in april inhalen, waardoor er woede is ontstaan bij Ajax.

Volgens Verweij moet er één duidelijke lijn worden getrokken bij dit soort besluiten. "De KNVB zorgt gewoon voor competitievervalsing. Je weet hoe dat werkt. Feyenoord en AZ spelen thuis en hebben vaak heel korte lijntjes naar de lokale driehoek", opent Verweij bij De Telegraaf.

"Dus die duels kunnen met het grootste gemak verplaatst worden", vervolgt hij. "PEC Zwolle heeft ook een kort lijntje naar de driehoek, waar wordt gezegd: wij doen het lekker niet, want dan treffen we Ajax als ze net Europees hebben gespeeld."

Wat de KNVB nu doet, kan natuurlijk niet. Het is negen speelronden voor het einde. Dan geef je twee clubs wél dat voordeel, en bij één is het niet mogelijk. Dan moet je zeggen dat je het bij alledrie niet doet", is de conclusie.