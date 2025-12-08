'Ajax volgt Duits toptalent (18)': "Zullen deur voor hem openen"

Ajax heeft belangstelling voor Adin Licina, een 18-jarig toptalent van Bayern München. Volgens BILD is er interesse uit Nederland, en Mundo Deportivo bevestigt dat Ajax een van de geïnteresseerde clubs is.

Licina is een linksbenige buitenspeler die bekendstaat om zijn vermogen om het één-op-één duel aan te gaan. In de podcast Bayern Insider vertelt BILD dat het Duitse talent in de wintertransferperiode mag vertrekken. "De sprong van Bayern München II naar het eerste is voor hem te groot en dus is er interesse vanuit Portugal, Engeland en Nederland", klinkt het.

Mundo Deportivo voegt daar aan toe dat AC Milan, Benfica, Ajax, Sporting CP, Juventus en Napoli de clubs zijn die Licina volgen. Hoewel Licina in de winter kan vertrekken, wil Bayern München de controle over zijn toekomst behouden. "Ze zullen de deur voor hem openen op voorwaarde dat ze controle over zijn toekomst behouden, in de vorm van een percentage, terugkoop of een vergelijkbare formule", schrijft de Spaanse krant.