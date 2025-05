'Ajax volgt IJslands supertalent: 15 jaar en nu al trefzeker'

Ajax lijkt opnieuw een veelbelovend talent op het oog te hebben. De vijftienjarige Alexander Rafn Pálmason maakt momenteel furore in de IJslandse competitie en zou volgens IJslandse bronnen in de belangstelling staan van de Amsterdammers.

Afgelopen weekend schreef de aanvallende middenvelder geschiedenis. In het duel tussen zijn club KR Reykjavíkur en ÍB Vestmannaeyja stond hij voor het eerst in de basis en maakte hij direct zijn eerste doelpunt. De 4-1 overwinning kreeg zo extra glans, want met zijn goal werd Pálmason de jongste doelpuntenmaker ooit in de IJslandse hoogste divisie: slechts 15 jaar en 33 dagen oud.

Pálmason, die vorige maand al een hattrick maakte in een bekerduel, staat in eigen land te boek als het grootste talent van zijn generatie. "Het is gewoon te gek. Het is een heel leuk team en iedereen vangt me heel goed op," vertelde hij na afloop. De jonge middenvelder heeft een duidelijke opdracht meegekregen van zijn trainer: "Gewoon moedig zijn en mijn eigen ding doen. Vandaag heb ik dat in ieder geval geprobeerd en ik vond dat het best goed ging. Ik zal blijven vechten voor mijn plek in het team.