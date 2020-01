Geschreven door Jessica Westdijk 19 jan 2020 om 19:01

Ajax zou Nicolas Gavory volgen, zo meldt RMC Sport. De linksback speelde al eens eerder in Nederland. Vorig seizoen kwam hij uit voor FC Utrecht, dit seizoen speelt bij voor Standard Luik.

De Belgische ploeg betaalde ongeveer €3 miljoen voor Gavory, die inmiddels een vaste waarde is geworden in Luik. Zijn goede optredens daar zouden niet onopgemerkt zijn gebleven. Naast Ajax zouden ook Freiburg, Newcastle United en Fiorentina de 24-jarige Fransman in de gaten houden. Hij heeft in Luik een contract tot medio 2023.

Met het scouten van Gavory lijkt Ajax voor te sorteren op een vertrek van Nico Tagliafico komende zomer.