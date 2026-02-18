'Ajax volgt uitblinker van Sparta': "Dat lijkt me veel te weinig"

Sparta speelde dinsdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen NEC en Robert De Boeck heeft genoten van het duel op Het Kasteel. Hij zag dat Marvin Young bij de openingstreffer van Bruno Martins Indi de assist voor zijn rekening nam.

"Ongeloofllijk hoe Young op zo'n jonge leeftijd al zo goed kan zijn", vertelt hij aan tafel bij Sparta naar Voren op de website van Rijnmond. "Ik zou hem als topclub voor ieder bedrag nemen. Hij heeft zoveel potentie", vervolgt De Boeck over de verdediger, die ook al in verband werd gebracht met een transfer naar PSV.

Volgens 'Rijnmond' wordt Young echter ook gevolgd door Ajax. "Ik lees dan dat hij voor drie of vier miljoen euro te koop zou zijn, maar dat lijkt me veel te weinig", vervolgt hij. Ook Frank Stout is vol lof over de 20-jarige mandekker. "Young is verder dan Santos en Martes. Echt een gearriveerde basisspeler, die mede door Bruno Martins Indi enorm gegroeid is dit seizoen", besluit Stout.