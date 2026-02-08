Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Ajax volgt verhuur Van Axel Dongen nauwgezet': "Dat is wel fijn"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalPrimeur
Amourricho van Axel Dongen tegen FC Twente
Amourricho van Axel Dongen tegen FC Twente Foto: © Pro Shots

Amourricho van Axel Dongen ging met SC Heerenveen, dat hem huurt van Ajax, met 5-0 onderuit tegen FC Twente. Na de wedstrijd verscheen hij voor de camera, waarvoor hij aangaf contract te onderhouden met Ajax.  

Ook wil men bij VoetbalPrimeur, dat hem interviewt, weten hoe het hem bevalt in Friesland. "Ik heb tot nu toe niet heel veel kunnen spelen, wat jammer is natuurlijk. Maar ik ging hard werken en uiteindelijk zullen mijn kansen moeten komen", zegt hij. 

Daarna bespreekt hij het contact met Ajax. "Ja, jawel, jawel. Je krijgt af en toe wel een appje en dan vragen ze hoe het gaat. Dat is gewoon fijn", zegt de aanvaller, die ingaat op met die dat contact dan is. "Met iedereen wel een beetje. Van de fysio's tot trainers. Iedereen laat wel wat van zich horen". 

Amourricho van Axel Dongen
