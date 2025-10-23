'Ajax volgt wereldkampioen': "Ze zitten al op het vinkentouw"

De negentienjarige verdediger werd afgelopen zomer door SC Cambuur overgenomen van Anderlecht, maar verlaat Leeuwarden mogelijk alweer snel. Baouf maakt deze maand veel indruk op het WK onder 20, waarin hij met Marokko de wereldtitel greep door in de finale Argentinië te verslaan nadat er eerder al werd gewonnen van Spanje, Brazilië, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Frankrijk.

Baouf speelde, mede vanwege het WK, tot dusver pas vijf wedstrijden voor SC Cambuur, maar is al uitgegroeid tot een sterkhouder bij de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. "Hoofdtrainer Henk de Jong schaalt hem bij de grootste talenten ter wereld in zijn leeftijdscategorie", schrijft Mounir Boualin op de website van SoccerNews.

De transferjournalist weet dat er belangstelling is uit de top van de Eredivisie. "Volgens media uit Marokko zou Feyenoord al concrete interesse tonen in de tiener en zou Robin van Persie groot fan zijn van hem", meent Boualin. "De Rotterdammers zouden al meerdere wedstrijden voor hem op de tribune hebben gezeten. Ook PSV is de verdediger aan het bekijken en in Eindhoven is men eveneens onder de indruk van hem, weet SoccerNews. Naar verluidt zitten Ajax en AZ ook al op het vinkentouw. De topclubs in Nederland bekijken de talentvolle verdediger en zullen dat de komende tijd blijven doen."

De Nederlandse clubs hebben nog geen concrete stappen ondernomen om Baouf los te weken bij SC Cambuur. De talentvolle centrumverdediger ligt nog tot medio 2028 met ene optie voor nog een jaar vast in Leeuwarden. "Hierdoor zullen geïnteresseerde clubs flink in de buidel moeten tasten om Cambuur te overtuigen van een verkoop", aldus Boualin.