'Ajax vraagt fors bedrag voor Baas na interesse FC Barcelona'
FC Barcelona zal diep in de buidel moeten tasten als het Youri Baas wil overnemen van Ajax. De Spaanse grootmacht heeft de verdediger op de radar staan, maar volgens de Spaanse krant SPORT zijn de Amsterdammers niet van plan om de linkspoot zomaar te laten vertrekken. Ajax zou minimaal 34 miljoen euro verlangen voor Baas, die zelf openstaat voor een overstap naar Catalonië.
Begin deze maand werd duidelijk dat Barcelona belangstelling heeft voor de verdediger van Ajax. De Catalanen willen hun defensie versterken, omdat de mogelijkheden centraal achterin beperkt zijn. Door de financiële situatie van de club wordt gezocht naar relatief betaalbare spelers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Baas past volgens SPORT in dat profiel.
Een eventuele transfer lijkt echter geen eenvoudige opgave te worden. Ajax is volgens de Spaanse krant niet van plan om mee te werken aan een vertrek van de verdediger voor een bedrag dat in de buurt ligt van zijn huidige geschatte marktwaarde. De Amsterdammers zien nog volop potentie in Baas en willen voorkomen dat hij voor een te laag bedrag vertrekt. "Hoewel de verdediger op zeventien miljoen euro wordt getaxeerd, zal Ajax hem waarschijnlijk niet voor minder dan het dubbele van dat bedrag laten gaan", schrijft SPORT.
Dat betekent dat Barcelona naar verluidt minimaal 34 miljoen euro op tafel moet leggen om Ajax te overtuigen. De Amsterdammers zouden hun onderhandelingspositie willen beschermen, mede omdat ook vanuit andere Europese topcompetities voorzichtig belangstelling voor Baas ontstaat.
De verdediger zelf zou een overstap naar Barcelona wel zien zitten. Volgens SPORT is Baas enthousiast over de interesse van de Spaanse topclub en bereid om zich in te zetten voor een transfer. "De speler is verheugd door de belangstelling en laat doorschemeren er alles aan te doen een overstap te realiseren", aldus de Spaanse krant.
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