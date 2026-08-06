'Ajax krijgt hulp van topagent bij de transfer van Mika Godts'
Ajax heeft de hulp ingeschakeld van zaakwaarnemer Jorge Mendes om een toptransfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain af te ronden. Volgens De Telegraaf voert de invloedrijke Portugees namens de Amsterdammers de onderhandelingen met de Franse topclub.
Mendes werkt volgens de krant op no-cure-no-pay-basis en ontvangt alleen een vergoeding als hij erin slaagt de gewenste transfersom voor Godts binnen te halen. De Portugese zaakwaarnemer bood zijn diensten vijf maanden geleden zelf aan.
PSG bracht via technisch directeur Luis Campos inmiddels een eerste bod uit van veertig miljoen euro, plus vijf miljoen aan bonussen. Dat voorstel werd door Ajax resoluut afgewezen. De Amsterdammers mikken naar verluidt op een totaalpakket van ongeveer zestig tot 65 miljoen euro.
Ondertussen wacht Godts de ontwikkelingen af. Volgens zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck heeft de Belgische aanvaller op hoofdlijnen al een akkoord bereikt met PSG over een contract tot de zomer van 2031 of 2032. Ondanks de concrete belangstelling van de winnaar van de Champions League maakt Godts donderdagavond tegen Shelbourne FC gewoon deel uit van de selectie van Ajax.
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