Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-vrees wordt werkelijkheid; zware kruisbandblessure voor Jaros

Joram
bron: ESPN
Youri Baas, Josip Sutalo, Vitezslav Jaros en Davy Klaassen
Youri Baas, Josip Sutalo, Vitezslav Jaros en Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Ajax krijgt een flinke tegenslag te verwerken. Doelman Vítězslav Jaroš liep vrijdag tijdens de training een kruisbandblessure op en is uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. Dat meldt ESPN vrijdagavond.

Eerder meldde Voetbal International dat het om een knieblessure ging, maar nu is duidelijk dat het om een zware kruisbandblessure gaat. De 24-jarige Tsjech zal maanden nodig hebben om te herstellen, wat een groot gemis is voor de Amsterdammers in een cruciale fase van het seizoen. Jaroš, die dit seizoen wordt gehuurd van Liverpool, was snel uitgegroeid tot eerste keus onder de lat. 

In 26 wedstrijden voor Ajax liet hij een stabiele indruk achter. Door de blessure lijkt het erop dat Jaroš zijn laatste optreden voor de club al achter de rug heeft. Zijn plaats wordt nu ingenomen door Maarten Paes, die in ieder de geval de komende wedstrijd tegen NEC het doel zal verdedigen van de Amsterdammers. 

