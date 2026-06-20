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Ajax vreest herhaling van Volendam-scenario door Toppers in Arena

Sara
bron: NU.nl
Harry Styles
Harry Styles Foto: © BSR Agency

Ajax kan komend seizoen opnieuw de eigen Johan Cruyff ArenA niet gebruiken, mocht het aan het einde van volgend seizoen in de play-offs voor Europees voetbal moeten spelen. De Toppers treden er op 28 en 29 mei 2027 op. 

De KNVB maakte recent de data bekend van de play-offs. "Het is kort voor en een dag na het concert onmogelijk om in de ArenA te voetballen", bevestigt een woordvoerder van De Toppers aan NU.nl.

Afgelopen maand was er veel commotie rondom het uitwijken van Ajax naar Volendam. Vanwege de concerten van Harry Styles konden de wedstrijden van de Amsterdammers niet in de Arena worden gespeeld. Mocht het komend seizoen dus weer zover komen, is er opnieuw hetzelfde probleem. 

Ajax zal dit keer echter niet op zoek hoeven te gaan naar een ander stadion. De KNVB heeft namelijk bekendgemaakt dat een ploeg in dit geval het thuisrecht verliest. 

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