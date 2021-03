Geschreven door Kevin Ligtvoet 11 mrt 2021 om 20:03

Young Boys kwam donderdagavond naar Amsterdam voor de eerste wedstrijd van de achtste finales van de Europa League. Ajax moest het doen zonder Blind en Mazraoui, maar kende weinig problemen. De bezoekers kregen weinig kansen, en mogen nog best tevreden zijn met een 3-0 nederlaag. Tadic, Klaassen en Brobbey wisten het net te vinden.

In de eerste helft is Ajax vanaf de aftrap de betere ploeg. Er zijn niet veel grote kansen, wel wat kleinere mogelijkheden. De ploeg van Erik ten Hag kon met een voorsprong de kleedkamers opzoeken, maar dat gebeurde niet. Het stond nog altijd 0-0 na 45 minuten.

Na 53 minuten is daar de eerste kaart, een wat onterechte, voor Nico Tagliafico. Hij lijkt de bal te spelen, maar de scheidsrechter vindt het toch een gele kaart waard. Na een uur spelen is daar, de man van de openingstreffers de afgelopen wedstrijden, Davy Klaassen met de 1-0. Na wat geluk krijgt hij de bal voor zijn voeten en schiet hij hard binnen.

Na 67 minuten gaat Ten Hag wisselen. Perr Schuurs en Idrissi komen voor Antony en Rensch. Met nog acht minuten op de klok is daar de fijne 2-0 van Dusan Tadic, die zo maar weer eens werkt aan zijn indrukwekkende statistieken. Vlak hierna komt Brian Brobbey nog het veld in voor een kleine 10 minuten, en ook hij weet opnieuw de bal in het net te krijgen. Hij maakt in de extra tijd de derde Amsterdamse goal, en daarmee zet Ajax een hele grote stap richting te kwartfinale.