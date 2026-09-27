Ajax vroeg miljoenen voor Kaplan, maar NEC betaalde veel minder
Ajax verlangde afgelopen zomer aanvankelijk zeven miljoen euro voor Ahmetcan Kaplan, maar liet de verdediger uiteindelijk voor een aanzienlijk lager bedrag naar NEC vertrekken. Technisch directeur Carlos Aalbers vertelt in gesprek met Voetbal International hoe de Nijmegenaren erin slaagden de Turkse verdediger binnen te halen.
Met de komst van Kaplan verbrak NEC het eigen transferrecord uit 2009. De club betaalde uiteindelijk 2,5 miljoen euro aan Ajax, terwijl de Amsterdammers aan het begin van de transferperiode nog een veel hoger bedrag verlangden.
"We hebben hem voor 2,5 miljoen euro gehaald. Dat lijkt veel en voor NEC-begrippen is dat ook veel, maar aan het begin van de zomer vroeg Ajax nog zeven miljoen. Dat we hem later voor dit bedrag binnenhaalden, gaf alleen maar een kick", vertelt Aalbers.
Hoewel NEC diep in de buidel moest tasten, heeft Aalbers veel vertrouwen in de aankoop van Kaplan. De verdediger had al ervaring opgedaan in Nijmegen en was bovendien bekend met de speelwijze. "Ahmetcan is een jonge speler die vorig jaar dertig wedstrijden heeft gespeeld, de speelwijze kent en hier graag wilde voetballen. Ja, hij is onze recordtransfer, maar eigenlijk zit er voor ons geen risico aan."
De technisch directeur benadrukt dat NEC inmiddels op een ander financieel niveau opereert dan enkele jaren geleden. "Dat zijn de leuke dingen aan het vak, maar het is wel zaak om continu door te blijven gaan. Dat hebben we deze zomer weer gedaan met spelers als Storm, Tahaui, Polster, Thomas, Brás en Bischoff. Alleen zijn de transfersommen geen drie ton meer, wij moeten ook met de markt mee."
Ajax vroeg miljoenen voor Kaplan, maar NEC betaalde veel minder
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