Ajax vroeg miljoenen voor Kaplan, maar NEC betaalde veel minder

Ajax verlangde afgelopen zomer aanvankelijk zeven miljoen euro voor Ahmetcan Kaplan, maar liet de verdediger uiteindelijk voor een aanzienlijk lager bedrag naar NEC vertrekken. Technisch directeur Carlos Aalbers vertelt in gesprek met Voetbal International hoe de Nijmegenaren erin slaagden de Turkse verdediger binnen te halen.

Met de komst van Kaplan verbrak NEC het eigen transferrecord uit 2009. De club betaalde uiteindelijk 2,5 miljoen euro aan Ajax, terwijl de Amsterdammers aan het begin van de transferperiode nog een veel hoger bedrag verlangden.

"We hebben hem voor 2,5 miljoen euro gehaald. Dat lijkt veel en voor NEC-begrippen is dat ook veel, maar aan het begin van de zomer vroeg Ajax nog zeven miljoen. Dat we hem later voor dit bedrag binnenhaalden, gaf alleen maar een kick", vertelt Aalbers.