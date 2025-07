Ajax Vrouwen begonnen aan voorbereiding: "Dat is belangrijk"

Na een kleine maand vakantie is ook Ajax Vrouwen begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er is het nodige veranderd in Amsterdam: flink wat speelsters zijn vertrokken en ook is er een nieuwe coach, Anouk Bruil.

"Heerlijk om weer op het veld te staan", glunderde Bruil na afloop van de eerste training voor de camera van Ajax TV. "Het was een beetje warm, maar heerlijk." Ook Danique Tolhoek is tevreden: "Een goede training, een goede groep. Ik heb er zin in om dit jaar met deze groep aan de slag te gaan."

"Het zijn hele leuke meiden, ook de nieuwe meiden. Ik denk dat iedereen zich goed voelt in het team, dat is belangrijk", zegt de clubtopscorer van afgelopen seizoen. Bruil weet dat er veel nieuwe gezichten in de selectie zijn: "We hebben een lange voorbereiding tot de eerste competitiewedstrijd. We zorgen ervoor dat we de speelsters meenemen in onze gedachten, hoe we willen spelen."

Ook naast het veld wordt er gewerkt aan het teamgevoel. "Ik ben ervan overtuigd dat het een team gaat worden richting de competitie." Tolhoek is enthousiast. "Anouk is een hele goede trainster. Ze gaat in op detail. Ze is duidelijk, dat hebben wij als groep nodig. Dat zie je, vanaf de eerste training moet je aan staan. Ik ben blij dat zo'n groep met zo'n trainer mag werken."