Ajax Vrouwen behoudt ongeslagen status met zege op Excelsior

Ajax Vrouwen heeft zondagmiddag drie punten bij kunnen schrijven. De Amsterdammers boekten in eigen huis een zakelijke zege op Excelsior Vrouwen: 3-0.

Op De Toekomst waren de eerste kansen voor Excelsior Vrouwen, maar was het Ajax Vrouwen dat op voorsprong kwam. Een verdedigster van Excelsior Vrouwen zat mis en daar kon Danique Tolhoek van profiteren: 1-0. Op slag van rust leken de Amsterdammers ook de tweede goal te maken, maar de goal van Tolhoek werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na een klein uur spelen viel de 2-0 alsnog. Sherida Spitse had een goede loopactie in huis en verdubbelde de Amsterdamse marge. Excelsior Vrouwen kreeg niet lang daarna een mogelijkheid. De bal ging echter naast. Niet veel daarna werd er opnieuw een goal van Ajax Vrouwen afgekeurd. Spitse maakte in aanloop naar het doelpunt een overtreding.

In de slotfase maakte de ploeg van Anouk Bruil alsnog de 3-0. Invalster Mirte van Koppen bepaalde de eindstand op 3-0.

Scoreverloop:

2' 1-0 Danique Tolhoek

56' 2-0 Sherida Spitse

83' 3-0 Mirte van Koppen

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Visscher, Noordermeer, Noordman, Van de Velde (46' Smits), Spitse, Van Hensbergen (86' Ilayah), De Klonia, Van Egmond (67' Derks), Tolhoek (75' Buikema), Touzani (46' Van Koppen)

Opstelling Excelsior Vrouwen: Van der Klooster, Burgers, Helderman, Westerink, Verheijen, Homan, Vrij (90' De With), Yamamoto (62' Van der Vlist), Hendriks (62' Van Spijk), Hilhorst, Gomez (62' Balkhir)