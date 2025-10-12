KieftJansenEgmondGijp
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax Vrouwen behoudt ongeslagen status met zege op Excelsior

Amber
bron: Ajax1
Danique Tolhoek in Zwitserland
Danique Tolhoek in Zwitserland Foto: © BSR Agency

Ajax Vrouwen heeft zondagmiddag drie punten bij kunnen schrijven. De Amsterdammers boekten in eigen huis een zakelijke zege op Excelsior Vrouwen: 3-0.

Op De Toekomst waren de eerste kansen voor Excelsior Vrouwen, maar was het Ajax Vrouwen dat op voorsprong kwam. Een verdedigster van Excelsior Vrouwen zat mis en daar kon Danique Tolhoek van profiteren: 1-0. Op slag van rust leken de Amsterdammers ook de tweede goal te maken, maar de goal van Tolhoek werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na een klein uur spelen viel de 2-0 alsnog. Sherida Spitse had een goede loopactie in huis en verdubbelde de Amsterdamse marge. Excelsior Vrouwen kreeg niet lang daarna een mogelijkheid. De bal ging echter naast. Niet veel daarna werd er opnieuw een goal van Ajax Vrouwen afgekeurd. Spitse maakte in aanloop naar het doelpunt een overtreding.

In de slotfase maakte de ploeg van Anouk Bruil alsnog de 3-0. Invalster Mirte van Koppen bepaalde de eindstand op 3-0.

Scoreverloop:
2' 1-0 Danique Tolhoek
56' 2-0 Sherida Spitse
83' 3-0 Mirte van Koppen

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Visscher, Noordermeer, Noordman, Van de Velde (46' Smits), Spitse, Van Hensbergen (86' Ilayah), De Klonia, Van Egmond (67' Derks), Tolhoek (75' Buikema), Touzani (46' Van Koppen)

Opstelling Excelsior Vrouwen: Van der Klooster, Burgers, Helderman, Westerink, Verheijen, Homan, Vrij (90' De With), Yamamoto (62' Van der Vlist), Hendriks (62' Van Spijk), Hilhorst, Gomez (62' Balkhir)

Gerelateerd:
Justin Kluivert

Justin Kluivert grijpt in na verlies Indonesië: "Reacties uitgezet"

0
Fans van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA

Oranje-supporters storen zich aan sfeer in ArenA: "Wat een drama"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax Vrouwen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd