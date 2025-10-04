Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Ajax Vrouwen beslist binnen tien minuten duel tegen SC Heerenveen

Tom
bron: Vrouwenvoetbalnieuws.nl
Danique Tolhoek
Danique Tolhoek Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De ploeg won in eigen huis met 4-1 van SC Heerenveen. 

Al in de eerste helft was het duel al zo goed als beslist. In de 14e minuut kwamen de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong door Lina Touzani. Zo'n tien minuten later werd de score verdubbeld door Danique Tolhoek. Diezelfde Tolhoek was een minuut later aangever van de 3-0 gemaakt door Sherida Spitse.

Na de 3-0 ruststand leek SC Heerenveen kort na rust weer terug in de wedstrijd te komen door een doelpunt van Sterre Kroezen. Ondanks meerdere kansen hielden de Amsterdammers stand, en deed Ranneke Derks nog een duit in het zakje door de 4-1 op het scorebord te zetten.

Opstelling Ajax: Van Eijk, Noordermeer, Tolhoek, Van Egmond ('74 Van Koppen), De Klonia ('60 Visscher), Colin ('74 Smits), Spitse, Noordman, Van Schoonhoven ('35 Van Hensbergen), Touzani ('60 Derks), Van de Velde

Opstelling SC Heerenveen: Resink, Maatman, Maass, Nasette ('67 Boukakar), Meijer, Smits, Kroezen, Van Vilsteren, Kaagman ('77 Vermeer), Altena, Kerkhof

