Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen

Amber
bron: Ajax1
Xanne Kip
Xanne Kip Foto: © BSR Agency

Ajax Vrouwen heeft geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen Excelsior Vrouwen en houdt daarmee de druk op koploper PSV Vrouwen. De Amsterdammers wonnen in Rotterdam met 0-2, waardoor de degradatie van Excelsior Vrouwen een feit is.

Ajax Vrouwen domineerde en raakte in de 23e minuut de paal via een kopbal van Renee van Asten, na een afgemeten voorzet van Amber Visscher. Excelsior Vrouwen kwam na een klein halfuur met tien speelsters te staan, toen Hajar Balkhir met twee gestrekte benen doorging op Van Asten en met een directe rode kaart het veld moest verlaten.

Ondanks de numerieke meerderheid had Ajax Vrouwen moeite om het net te vinden. Jade van Hensbergen verving Daliyah de Klonia nog voor rust, maar kansen van Xanne Kip en opnieuw Van Asten bleven onbenut. Pas in de 68e minuut werd de Rotterdamse muur geslecht: Kip kopte de bevrijdende 0-1 binnen. Een klein kwartier voor tijd werd Danique Noordman in het strafschopgebied gevloerd, waarna Sherida Spitse de eindstand vanaf elf meter op 0-2 bepaalde. Het verlies betekent slecht nieuws voor Excelsior Vrouwen: door het puntverlies zijn zij officieel gedegradeerd.

Scoreverloop:
68' 0-1 Xanne Kip
76' 0-2 Sherida Spitse (p.)

Opstelling Excelsior Vrouwen: Van der Klooster, Burgers, Helderman (83' De Raaff), Verheijen, Cherif, Yamamoto (46' Van der Vlist), Westerink, Van Spijk (83' De With), Martina (71' Van de Stolpe), Balkhir, Gomez (46' De Jong)

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Visscher (69' Touzani), Noordermeer, Van de Velde, De Klonia (37' Van Hensbergen), Spitse, Noordman, Van Asten, Kip, Derks (60' Smits), Van Dijk

Gerelateerd:
Marciano Vink

Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"

0
Jordi Cruijff

Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax Vrouwen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marijn Beuker

"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"

0
Jaap Stam in Manchester

Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

0
Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

0
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

0
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

0
Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen

Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"

Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"

Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"

Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"

Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"

Dolberg krijgt complimenten: "Hij leek een beetje op Harry Kane"

Farioli draagt titel FC Porto op aan Ajax: "Ook een beetje voor hen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws