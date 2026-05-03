Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen

Ajax Vrouwen heeft geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen Excelsior Vrouwen en houdt daarmee de druk op koploper PSV Vrouwen. De Amsterdammers wonnen in Rotterdam met 0-2, waardoor de degradatie van Excelsior Vrouwen een feit is.

Ajax Vrouwen domineerde en raakte in de 23e minuut de paal via een kopbal van Renee van Asten, na een afgemeten voorzet van Amber Visscher. Excelsior Vrouwen kwam na een klein halfuur met tien speelsters te staan, toen Hajar Balkhir met twee gestrekte benen doorging op Van Asten en met een directe rode kaart het veld moest verlaten.

Ondanks de numerieke meerderheid had Ajax Vrouwen moeite om het net te vinden. Jade van Hensbergen verving Daliyah de Klonia nog voor rust, maar kansen van Xanne Kip en opnieuw Van Asten bleven onbenut. Pas in de 68e minuut werd de Rotterdamse muur geslecht: Kip kopte de bevrijdende 0-1 binnen. Een klein kwartier voor tijd werd Danique Noordman in het strafschopgebied gevloerd, waarna Sherida Spitse de eindstand vanaf elf meter op 0-2 bepaalde. Het verlies betekent slecht nieuws voor Excelsior Vrouwen: door het puntverlies zijn zij officieel gedegradeerd.