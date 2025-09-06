Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax Vrouwen boekt ruime winst op ADO Den Haag in seizoensopener

Cherine
Ilayah Dostmohamed in actie namens Ajax
Ilayah Dostmohamed in actie namens Ajax Foto: © BSR Agency

Ajax Vrouwen heeft de eerste drie punten van het nieuwe seizoen binnen. De Amsterdammers waren zondagmiddag op eigen veld met 6-0 te sterk voor ADO Den Haag Vrouwen.

Bij Ajax Vrouwen hadden onder meer nieuwelingen Daniëlle Noordermeer en Isa Colin een basisplaats. Ook jongelingen Renee van Asten en Ilayah Dostmohamed stonden in de basis van coach Anouk Bruil. Aan de andere kant had ADO-trainer Marten Glotzbach basisplaatsen ingeruimd voor Senna Koeleman, Nienke Mulder en Femke Prins.

Op De Toekomst kwam Ajax Vrouwen na een klein halfuurtje spelen op voorsprong. De bal ging op de stip en Sherida Spitse maakte vanaf elf meter geen fout. Vlak daarna ging Van Asten naar de kant. Nieuweling Joëlle Smits viel in en maakte direct na de rust de 2-0.

In het laatste kwartier liep de score nog verder op voor Ajax Vrouwen. Mirte van Koppen zorgde voor de derde Amsterdamse goal en twee minuten later schoot Danique Tolhoek op aangeven van Smits fraai binnen. Ook Dostmohamed pikte een doelpunt mee: tien minuten voor tijd schoot ze de bal achter keepster Barbara Lorsheyd.

Lotte Keukelaar, die tien minuten voor tijd inviel, bepaalde de eindstand op 6-0.

Scoreverloop:
27' 1-0 Sherida Spitse (p.)
48' 2-0 Joëlle Smits
72' 3-0 Mirte van Koppen
74' 4-0 Danique Tolhoek
79' 5-0 Ilayah Dostmohamed
86' 6-0 Lotte Keukelaar

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Van Asten (33' Smits), Spitse, Noordermeer, De Klonia (79' Den Turk), Colin, Noordman, Van de Velde, B. van Egmond, Tolhoek (80' Van Hensbergen), Ilayah (79' Keukelaar)

Opstelling ADO Den Haag Vrouwen: Lorsheyd, Vonk, Van Mierlo, Koeleman (57' Pijnacker Hordijk), Blom, Mulder, Henry (57' Viehoff), Dupon, Bol (57' Vroegindeweij), Prins (70' Van den Ende), A. van Egmond

