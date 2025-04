Ajax Vrouwen en Hesterine de Reus beëindigen samenwerking

Hesterine de Reus gaat na dit seizoen niet door bij Ajax, zo meldt de club via de officiële kanalen. De clubleiding en de hoofdtrainer van Ajax kwamen dit in goed onderling overleg overeen. De Reus kwam op 1 juli 2024 naar Ajax en heeft een contract dat loopt tot medio 2026.

"In tussentijdse evaluaties met Hesterine zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om onze wegen na het seizoen te laten scheiden", verklaart Alex Kroes. "Voor de komende weken hebben we een gezamenlijk belang en dat is alles eruit halen wat erin zit", vervolgt de technisch directeur van Ajax.

"We willen het seizoen van het eerste elftal van de Ajax Vrouwen zo goed mogelijk afsluiten. We zetten na dit seizoen op een goede manier een punt achter onze samenwerking en ik wens Hesterine het beste voor de toekomst", besluit Kroes.