Geschreven door Kevin Ligtvoet 18 sep 2020 om 10:09

De Ajax Vrouwen zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de UEFA Women’s Champions League. De ploeg van Danny Schenkel zou eigenlijk instromen in de voorrondes, maar de UEFA heeft vanwege Covid-19 de kwalificatie aangepast en dus hebben de Ajax Vrouwen geluk.

De Amsterdammers eindigden afgelopen Eredivisie-seizoen tweede achter PSV en zouden daarom eerst een (halve) groepsfase met drie andere clubs moeten overleven. De poulewinnaar had zich dan gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi.

Dit jaar zijn er voorrondes met 20 teams in een knock-out systeem en de 10 winnaars krijgen de laatste tickets. De clubs die eigenlijk ook in de voorrondes zouden zitten, maar nu toch geplaatst zijn, zitten al in het hoofdtoernooi omdat ze hoger stonden op de coëfficiëntenranglijst. Ze zaten met de 18e plek net aan de goede kant, maar aan de slechte kant om in het gunstige deel van de loting terecht te komen, aangezien dat waarschijnlijk tussen de eerste en de laatste 16 teams wordt verdeeld. De loting zal plaatsvinden op 24 november.