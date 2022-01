Geschreven door Jessica Westdijk 28 jan 2022 om 15:01

Het damesvoetbalteam van Ajax staat halverwege het seizoen trots aan kop in de Pure Energie eredivisie voor vrouwen en lijkt daarmee de grootste kanshebber voor de titel. Na het missen van de titel vorig seizoen is de winterkampioen hard op weg om de derde landstitel binnen te slepen.

De Ajax vrouwen selectie

Na het mislopen van de landstitel in het seizoen 2020/ 2021 weet Ajax de selectie behoorlijk te versterken. Zo komt aanvaller Romée Leuchter over van PSV. Ook weet Ajax Vita van der Linden los te weken bij Stade de Reims. Helaas is zij al vroeg in het seizoen uitgeschakeld door een ernstige knieblessure. Samen met de al aanwezige sterkhouders als Sherida Spitse, Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova heeft Ajax vrouwen een team dat zeer zeker een gooi naar de landstitel kan doen.

Verloop van het seizoen

De eerste speelronde is direct al bijzonder succesvol. Excelsior/ Barendrecht wordt met maar liefst 7-1 van het veld geblazen. Na de goede openingswedstrijd gaat het helaas een stuk minder. De wedstrijden tegen FC Twente (nederlaag) en ADO Den Haag (gelijkspel) leveren puntverlies op. Een fikse tegenvaller is echter de nederlaag tegen de vrouwen van Feyenoord. Met de toetreding van het damesteam uit Rotterdam staat “De Klassieker” nu ook op het programma in de vrouwen eredivisie. De eerste klassieker gaat, helaas voor Ajax, met 1-4 verloren.

Op naar de top

Na de nederlaag in de klassieker weten de Ajax vrouwen zich uitstekende te herpakken. Er wordt alleen nog van FC Twente verloren. Alle andere wedstrijden worden gewonnen, waarbij het duel tegen het sterke PSV eruit springt. Tegen de mede- titelkandidaat wordt met maar liefst 5-1 gewonnen. De tweede klassieker, ditmaal thuis, wordt met 2-0 gewonnen. Na die overwinning gaan de Ajax vrouwen als koploper de winterstop in

De tweede seizoenshelft

Het vervolg van het seizoen gaat nog erg spannend worden voor de Ajax vrouwen. Ze zijn dan wel de nummer één in de competitie, maar FC Twente, PSV en Feyenoord hijgen de dames in de nek. Daarbij verloren de Ajacieden dit seizoen al twee keer van de Tukkers. De clubs uit de vrouwen eredivisie ontmoeten elkaar dit seizoen drie keer. Na een uit- en thuiswedstrijd tegen iedere club bepaalt de stand op de ranglijst wie de derde reeks thuis speelt. De huidige koppositie is dus een mooi uitgangspunt voor Ajax.

Op welke speelsters moeten we letten?

De nieuwe spits Romee Leuchter speelt een belangrijke rol in het elftal. Met elf goals, tot nu toe, staat ze tweede in het topscorersklassement van de vrouwen eredivisie. Een andere opvallende speelster is Nikita Tromp. In november 2021 wordt zij uitgeroepen tot ‘Europees talent van het jaar’, een geweldige prestatie en een hele eer. Een derde opvallende naam is keepster Regina van Eijk. Het nog maar 19- jarige keeperstalent beleeft dit seizoen haar doorbraak in het eerste van de Ajax- vrouwen. Als de competitie begint, is Regina de derde doelman, maar inmiddels is ze niet meer uit de basis weg te denken.