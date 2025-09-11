AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

Amber
bron: Ajax
Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln
Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln Foto: © BSR Agency

FC Utrecht Vrouwen is Amber Visscher kwijtgeraakt aan Ajax Vrouwen. De Amsterdamse club heeft de 23-jarige verdedigster overgenomen van FC Utrecht Vrouwen, waar ze nog tot medio 2027 onder contract stond.

Visscher speelde eerder voor VV Zeewolde en Saestum. In 2023 maakte ze de overstap naar FC Utrecht Vrouwen. De verdedigster speelde uiteindelijk 35 competitiewedstrijden voor de club uit de Domstad. Nu maakt ze de overstap naar Ajax Vrouwen. De Amsterdamse club haalde deze zomer ook Nurija van Schoonhoven weg bij FC Utrecht Vrouwen. 

"Met Amber halen we een speelster die verdedigende stabiliteit toevoegt aan onze selectie", reageert technisch directeur Alex Kroes op de website van Ajax. "Bovendien brengt zij aanvallend lef en creativiteit, waardoor ze het vermogen heeft om ook in het aanvalsspel een belangrijke rol te spelen." "Daarmee past ze perfect binnen onze selectie en zijn we ervan overtuigd dat zij een waardevolle bijdrage gaat leveren om onze sportieve ambities te realiseren", aldus Kroes.

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
