Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

FC Utrecht Vrouwen is Amber Visscher kwijtgeraakt aan Ajax Vrouwen. De Amsterdamse club heeft de 23-jarige verdedigster overgenomen van FC Utrecht Vrouwen, waar ze nog tot medio 2027 onder contract stond.

Visscher speelde eerder voor VV Zeewolde en Saestum. In 2023 maakte ze de overstap naar FC Utrecht Vrouwen. De verdedigster speelde uiteindelijk 35 competitiewedstrijden voor de club uit de Domstad. Nu maakt ze de overstap naar Ajax Vrouwen. De Amsterdamse club haalde deze zomer ook Nurija van Schoonhoven weg bij FC Utrecht Vrouwen.

"Met Amber halen we een speelster die verdedigende stabiliteit toevoegt aan onze selectie", reageert technisch directeur Alex Kroes op de website van Ajax. "Bovendien brengt zij aanvallend lef en creativiteit, waardoor ze het vermogen heeft om ook in het aanvalsspel een belangrijke rol te spelen." "Daarmee past ze perfect binnen onze selectie en zijn we ervan overtuigd dat zij een waardevolle bijdrage gaat leveren om onze sportieve ambities te realiseren", aldus Kroes.