'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Ajax Vrouwen herpakt zich na recordnederlaag en boekt monsterzege

Joram
bron: Ajax1
Joëlle Smits en Ranneke Derks juichen
Joëlle Smits en Ranneke Derks juichen Foto: © BSR Agency

Ajax Vrouwen heeft zich op indrukwekkende wijze weten te herstellen van de 7-1 nederlaag bij PEC Zwolle. De ploeg van Anouk Bruil boekte zondag de grootste overwinning in de competitie. FC Utrecht Vrouwen werd met 8-0 verslagen.

Ajax, waar Sherida Spitse en Nurija van Schoonhoven ontbraken, kreeg al na twee minuten een kans. Renee van Asten schoot via een Utrechts been naast. Vier minuten later was het raak. Danique Tolhoek vond Bo van Egmond en die schoot binnen. Ajax zag vervolgens Isa Colin uitvallen. De middenveldster leek een blessure aan haar knie op te lopen en moest met een brancard van het veld.

Het leek de ploeg van Bruil niet van slag te brengen. Nog voor de pauze werd er nog vijf keer gescoord. Ranneke Derks zag een voorzet binnenvliegen, waarna Van Egmond een voorzet van Mirte van Koppen binnen kopte. Ook Tolhoek pikte een doelpunt mee. Na een goede counter schoot de spits de bal achter Femke Bastiaen, die niet veel later de bal wederom uit het net moest vissen. Jonna van de Velde werkte binnen uit een corner.

In de achtste minuut van de blessuretijd was het Tolhoek die voor de 6-0 zorgde. Na de rust kon Ajax nog twee keer juichen. In de 56e minuut profiteerde Derks van een fout van FC Utrecht-invalster Esra Neter. Zij leverde de bal in en Derks schoot door de benen van Bastiaen de zevende Amsterdamse treffer binnen. Een kleine tien minuten later maakte Derks haar hattrick. 

FC Utrecht kreeg daarna wel mogelijkheden op een eretreffer. Nikita Tromp en Lobke Loonen waren dichtbij, maar uiteindelijk bleef de Utrechtse nul op het scorebord staan. 

Scoreverloop:
6' 1-0 Bo van Egmond
26' 2-0 Ranneke Derks
28' 3-0 Bo van Egmond
39' 4-0 Danique Tolhoek
45+5' 5-0 Jonna van de Velde
45+8' 6-0 Danique Tolhoek
56' 7-0 Ranneke Derks
61' 8-0 Ranneke Derks

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, De Klonia, Van de Velde, Van Asten (46' Van Hensbergen), Visscher, Colin (25' Van Oosten), Van Koppen (65' Smits), Noordman, Derks (64' Touzani), Tolhoek, Van Egmond (89' Kip).

