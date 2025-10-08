Ajax Vrouwen in het eerste duel niet langs GC Frauenfussball

Ajax speelt in de tweede en laatste voorronde van het nieuwe Europese toernooi een tweeluik met GC Frauenfussball uit Zwitserland. Woensdagavond stond het duel in Zürich op het programma. De ploeg van Anouk Bruil kreeg na elf minuten spelen de eerste kans. Amber Visscher werd gevaarlijk, maar werd vervolgens gestopt door de defensie van GC Frauenfussball.

Daarna trof Lina Touzani de lat. In het restant van de eerste helft was Ajax de betere partij, maar gescoord werd er niet. In het tweede bedrijf liet ook GC Frauenfussball zich zien. Zo moest Renee van Asten in actie komen bij een counter. In de 70e minuut kreeg de Zwitserse ploeg een rode kaart. Melanie Muller haalde invalster Mirte van Koppen neer en moest gaan douchen.

Ajax kon echter niet profiteren van het feit dat de tegenstander met een speelster minder speelde. Sherida Spitse, Louise van Oosten en Danique Tolhoek kregen mogelijkheden. Ze slaagden er echter niet in om te scoren. In de blessuretijd kreeg Ranneke Derks nog een enorme kans. De bal werd van de lijn gehaald.

Daardoor ligt alles nog open voor de return, die volgende week donderdag wordt gespeeld op De Toekomst.

Opstelling Ajax: Van Eijk, Noordman, Van de Velde, Van Asten (62' Van Oosten), Visscher, Spitse, Van Schoonhoven (62' Van Hensbergen), Colin (87' Smits), Van Egmond (69' Van Koppen), Tolhoek, Touzani (46' Derks)