AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax Vrouwen in het eerste duel niet langs GC Frauenfussball

Arthur
bron: Ajax1.nl
De speelsters van Ajax voorafgaand aan het duel met GC Frauenfussball
De speelsters van Ajax voorafgaand aan het duel met GC Frauenfussball Foto: © BSR Agency

Ajax heeft woensdagavond gelijkgespeeld tegen GC Frauenfussball: 0-0. De Amsterdammers moeten deelname aan de UEFA Women's Europa Cup volgende week veiligstellen in eigen huis.

Ajax speelt in de tweede en laatste voorronde van het nieuwe Europese toernooi een tweeluik met GC Frauenfussball uit Zwitserland. Woensdagavond stond het duel in Zürich op het programma. De ploeg van Anouk Bruil kreeg na elf minuten spelen de eerste kans. Amber Visscher werd gevaarlijk, maar werd vervolgens gestopt door de defensie van GC Frauenfussball.

Daarna trof Lina Touzani de lat. In het restant van de eerste helft was Ajax de betere partij, maar gescoord werd er niet. In het tweede bedrijf liet ook GC Frauenfussball zich zien. Zo moest Renee van Asten in actie komen bij een counter. In de 70e minuut kreeg de Zwitserse ploeg een rode kaart. Melanie Muller haalde invalster Mirte van Koppen neer en moest gaan douchen.

Ajax kon echter niet profiteren van het feit dat de tegenstander met een speelster minder speelde. Sherida Spitse, Louise van Oosten en Danique Tolhoek kregen mogelijkheden. Ze slaagden er echter niet in om te scoren. In de blessuretijd kreeg Ranneke Derks nog een enorme kans. De bal werd van de lijn gehaald.

Daardoor ligt alles nog open voor de return, die volgende week donderdag wordt gespeeld op De Toekomst.

Opstelling Ajax: Van Eijk, Noordman, Van de Velde, Van Asten (62' Van Oosten), Visscher, Spitse, Van Schoonhoven (62' Van Hensbergen), Colin (87' Smits), Van Egmond (69' Van Koppen), Tolhoek, Touzani (46' Derks)

Gerelateerd:
Ronald Koeman op de KNVB Campus

Koeman ontbreekt bij training Oranje: "Je gaat niet zomaar weg"

0
Hassane Bande

'Werkloze Ajax-flop die miljoenen kostte mag meetrainen in België'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax Vrouwen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd