Ajax Vrouwen is koppositie kwijt na pijnlijke nederlaag tegen PSV

Ajax Vrouwen is de koppositie in de Azerion Vrouwen Eredivisie kwijt aan PSV Vrouwen. De Eindhovense ploeg rekende zaterdag in het Philips Stadion af met de Amsterdammers: 3-1. Renate Jansen was de absolute uitblinker met twee goals en een assist.

Voor toeziend oog van zo'n 8.000 toeschouwers waren de eerste aanvallen voor de thuisploeg. Ajax Vrouwen, waar topscorer Danique Tolhoek verrassend op de bank moest plaatsnemen, liet zichzelf vervolgens ook zien via Lily Yohannes en Rosa van Gool. Daarna kwam het initiatief meer en meer bij PSV Vrouwen te liggen. Sherida Spitse moest Riola Xhemaili afstoppen, waarna Chimera Ripa recht op doelvrouw Regina van Eijk schoot.

Na een klein halfuurtje was het alsnog raak voor de ploeg van trainer Roeland ten Berge. Scheidsrechter Marisca Overtoom geef een vrije trap na een klein tikje en daar wist Jansen wel raad mee. De aanvalster schoot fraai binnen. Niet lang daarna kreeg PSV Vrouwen ook direct kans op de 2-0. Fenna Kalma leek binnen te kunnen tikken, maar die bal ging over het doel van Van Eijk.

Vijf minuten voor rust leek de tweede Eindhovense goal alsnog te vallen. De vlag ging echter omhoog voor buitenspel. In de rust greep Ajax Vrouwen-coach Hesterine de Reus in. Ze voerde een driedubbele wissel door en bracht onder meer Tolhoek in het veld. De spits liet zich direct zien en tekende in de 51e minuut voor de 1-1.

Vijf minuten later kopte Bo van Egmond op de paal en schoot Lotte Keukelaar maar net naast. Daarna was het weer aan PSV Vrouwen. Melanie Bross zag haar poging ruim over het doel van Van Eijk gaan, maar Buurman sloeg vervolgens toe. De jonge verdedigster kopte snoeihard raak uit een corner van Jansen.

Diezelfde Jansen deelde een kwartier voor tijd de genadeklap uit. De 34-jarige aanvalster, die Ajax Vrouwen in de Johan Cruijff ArenA ook al pijn deed, knalde de bal in de verre hoek en bezorgde PSV Vrouwen daarmee definitief de koppositie: 3-1. De Eindhovenaren staan nu op 45 punten na achttien duels. Ajax Vrouwen volgt met 44 punten, maar kan zondag nog ingehaald worden door FC Twente Vrouwen, dat op 42 punten staat en zondag speelt tegen SC Heerenveen Vrouwen.

Scoreverloop:

28' 1-0 Renate Jansen

51' 1-1 Danique Tolhoek

59' 2-1 Veerle Buurman

75' 3-1 Renate Jansen

Opstelling PSV Vrouwen: Evrard, Thrige, Hendriks, Buurman, Bross, Folkertsma, Nijstad (78’ Stoit), Ripa (90' Smits), R. Jansen (83’ Jacobs), Kalma, Xhemaili (90' Frijns)

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, De Klonia, Spitse, Kardinaal, Van de Velde (46’ Keijzer), Noordman, Yohannes (46’ Van Hensbergen, Van Gool (76’ Van der Veen), Keukelaar, Van Egmond (68’ B. Jansen), Hoekstra (46’ Tolhoek)