Ajax Vrouwen kan titel definitief vergeten na pijnlijke nederlaag

Door de ruime zege staat FC Twente Vrouwen weer bovenaan in de Azerion Vrouwen Eredivisie. De ploeg uit Enschede wordt achtervolgd door PSV Vrouwen, dat een minder doelsaldo heeft. Ajax Vrouwen staat nu op vier punten achterstand. In eigen huis kwam FC Twente Vrouwen maandag al snel op voorsprong. Nadat aan de andere kant Daniëlle de Jong een Ajax Vrouwen-doelpunt voorkwam, was het Jaimy Ravensbergen die de score opende.

Niet veel later viel de 1-1. Danique Noordman kreeg de bal, die werd losgelaten door De Jong, voor haar voeten en tikte de gelijkmaker binnen. Die stand stond echter maar twee minuten op het scorebord. Ravensbergen stond op de goede plek toen Regina van Eijk de bal moest lossen en maakte haar tweede van de middag.

Daarna ging het hard. Liz Rijsbergen, die na 19 minuten spelen de geblesseerde Rose Ivens verving, scoorde haar eerste doelpunt sinds haar rentree. De mooiste treffer kwam op naam van Kayleigh van Dooren. De nummer tien van FC Twente Vrouwen scoorde van grote afstand de 4-1.

Ajax Vrouwen wist daar niks tegenin te brengen. De ploeg van Hesterine de Reus, die na dit seizoen vertrekt, wist de bal nauwelijks in de ploeg te houden en wist aanvallend niks te creëren. Na de pauze deed FC Twente Vrouwen het wat rustiger aan. Ajax Vrouwen liet zich iets meer zien, maar goals vielen er niet.

Pas laat in de tweede helft waren er nog wel wat kansen. Van Dooren zag haar poging via de lat net niet over de lijn gaan, maar daarna viel de 5-1 alsnog. Amanda Andradóttir, koud in het veld, maakte de middag nog pijnlijker voor Ajax Vrouwen.

Scoreverloop:

12' 1-0 Jaimy Ravensbergen

18' 1-1 Danique Noordman

20' 2-1 Jaimy Ravensbergen

24' 3-1 Liz Rijsbergen

27' 4-1 Kayleigh van Dooren

88' 5-1 Amanda Andradóttir

Opstelling FC Twente Vrouwen: De Jong, Vliek, Knol, Carleer, Tuin, Groenewegen, Van Dooren (86' Van Dijk), Van Ginkel (73' Te Brake), Hulst (72' Oude Elberink), Ravensbergen, Ivens (19' Rijsbergen, 86' Andradóttir)

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Van de Velde, Spitse, Kardinaal, De Klonia (32' Keijzer), Yohannes (74' Kaagman), Van Gool (32' Van Hensbergen), Noordman (75' Van Egmond), Hoekstra, Tolhoek, Keukelaar