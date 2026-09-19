Ajax Vrouwen maakt gehakt van AZ, maar incasseert goal van 80 meter

Ajax heeft zaterdagmiddag een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. Op Sportpark De Toekomst werd AZ met 5-1 verslagen. Het meest opvallende moment van de wedstrijd kwam echter pas na rust.

Ajax had voor de pauze al een comfortabele marge opgebouwd. Visscher opende de score, waarna Snoeijs twee keer trefzeker was en de Amsterdammers met een 3-0 voorsprong de rust in gingen.

AZ deed vervolgens op opmerkelijke wijze iets terug. Stoop wilde de bal vanuit haar eigen verdediging naar voren spelen, maar haar poging kreeg veel meer vaart en hoogte dan bedoeld. De bal vloog over Ajax-doelvrouw Liefting heen en belandde vanaf zo'n tachtig meter in het doel.