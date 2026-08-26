Ajax Vrouwen ontmoet Real Madrid: "Er liggen echt mogelijkheden"

Katja Snoeijs ziet voor Ajax Vrouwen absoluut mogelijkheden tegen Real Madrid. De ervaren spits weet dat de Spaanse ploeg als favoriet aan het Champions League-tweeluik begint, maar wil dat de Amsterdammers woensdagavond met lef voor de dag komen.

"Liever had je Real Madrid later in het toernooi tegengekomen", erkent Snoeijs bij ESPN. "Aan de andere kant: het zijn mooie wedstrijden. Dus wanneer je ze speelt, dat maakt dan ook niet uit." Het affiche zorgt volgens de spits wel voor iets extra's. "Je speelt tegen een grote club, een goede ploeg, met hele goede speelsters. Dan ben je toch scherper in de voorbereiding, omdat je weet dat je een goede wedstrijd moet leveren."

Snoeijs heeft Real de afgelopen jaren bovendien grote stappen zien zetten. "In het vrouwenvoetbal is het ook echt een topploeg. Ze hebben echt stappen gemaakt de afgelopen jaren." Toch acht ze Ajax Vrouwen zeker niet kansloos. "Maar aan de andere kant denk ik wel dat er ook mogelijkheden liggen. Dat zie je soms ook in de Spaanse competitie, dat ze het toch wel lastig hebben met bepaalde clubs. Er liggen echt mogelijkheden voor ons."

Ajax Vrouwen heeft volgens Snoeijs mogelijk een voordeel: voor Real Madrid is het de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. "Het is denk ik wel een voordeel dat dit hun eerste officiële wedstrijd van het seizoen is. De druk moeten we vooral bij hen leggen. Ik denk dat we er gebruik van moeten maken." Daarvoor zal Ajax Vrouwen wel durf moeten tonen. "We moeten met lef voetballen. We moeten respect voor ze hebben, maar ook bewust zijn van onze eigen kwaliteiten."