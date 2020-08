Geschreven door Jessica Westdijk 07 aug 2020 om 13:08

Voor de Ajax Vrouwen begint het seizoen op zondag 6 september. De ploeg van Danny Schenkel neemt het dan om 12.15 op tegen de vroegen van FC Twente.

Nieuw dit seizoen is dat de wedstrijd die op zondagmiddag gespeeld wordt, live te volgen is op FOX Sports. Dat betekent dus dat het duel tussen Ajax en FC Twente dus live te volgen is op televisie. Ook is er bij Studio Sport om 18.10 een samenvatting van het duel te zien.