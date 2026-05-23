Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
Ajax Vrouwen heeft Anna Knol aangetrokken. De 24-jarige verdedigster komt transfervrij over van FC Twente Vrouwen, waar haar contract na dit seizoen afliep. In Amsterdam tekent Knol een contract tot medio 2029.
Knol begon haar profcarrière in 2017 bij VV Alkmaar. Na drie seizoenen in Alkmaar maakte ze de overstap naar het Italiaanse Empoli. In 2022 keerde ze terug naar de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, waar ze ging spelen voor Fortuna Sittard Vrouwen. De afgelopen twee seizoenen kwam ze uit voor FC Twente Vrouwen. In Enschede beleefde ze een succesvolle periode, waarin ze eenmaal landskampioen werd en tweemaal de KNVB Beker won.
"Met de komst van Anna voegen we extra ervaring toe aan onze jonge selectie", zegt Dolf Roks, technisch manager van Ajax Vrouwen. "Ze heeft zich in de Vrouwen Eredivisie als een sterke verdediger die goed de rust kan bewaren en het spel overziet. Bovendien is zij technisch vaardig en kan ze op meerdere posities uit de voeten. Wij zijn ervan overtuigd dat Anna een belangrijke toevoeging is in de verdere ontwikkeling van onze ploeg."
