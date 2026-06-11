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Ajax Vrouwen raakt Regina van Eijk kwijt aan Europese topclub

Bjorn
Regina van Eijk
Regina van Eijk Foto: © Pro Shots

Ajax Vrouwen heeft per direct afscheid genomen van Regina van Eijk. De 24-jarige keepster van de Amsterdammers maakt de overstap naar Bayern München.

Ajax en Bayern München hebben een akkoord bereikt over een transfersom voor de sluitpost, die nog een eenjarig contract had in Amsterdam. Ze maakte in 2018 de overstap naar het Ajax Talententeam en stroomde in de zomer van 2021 door naar de hoofdmacht van Ajax. In totaal kwam van Eijk tot 117 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers.

"Hoe Regina haar carrière opbouwt, is echt een voorbeeld voor velen", reageert technisch manager Dolf Roks op de officiële website van Ajax. "Ze kwam hier binnen als jong talent en vertrekt nu, met meer dan honderd wedstrijden voor Ajax 1 achter haar naam, als tweede aanvoerder."

"Ze heeft zich bij Ajax ontwikkeld tot een uitstekende keeper en deze stap naar FC Bayern München, een absolute Europese topclub, heeft ze zelf afgedwongen met haar harde werk in de afgelopen seizoenen", vervolgt Roks. "Wij wensen haar veel succes in Duitsland."

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