2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax Vrouwen scoort niet in ware kraker tegen FC Twente Vrouwen

Amber
bron: Ajax1
Xanne Kip (Ajax) probeert langs Imre van der Vegt (FC Twente) te komen
Xanne Kip (Ajax) probeert langs Imre van der Vegt (FC Twente) te komen Foto: © BSR Agency

De kraker tussen Ajax Vrouwen en FC Twente Vrouwen heeft zondagavond geen winnaar gekregen. In Amsterdam eindigde het duel in 0-0. Ajax Vrouwen eindigde het duel met tien speelsters, na een directe rode kaart voor Louise van Oosten.

Op De Toekomst waren de eerste kleine kansjes voor FC Twente Vrouwen. Rose Ivens snoepte de bal af bij Daliyah de Klonia, maar haar voorzet werd vervolgens weggewerkt door de Ajax Vrouwen-defensie. De grootste mogelijkheden in de eerste helft waren voor de thuisploeg. Nurija van Schoonhoven, terug na een blessure, trof tot twee keer toe de lat. De middenveldster raakte tweemaal de onderkant van de lat, waarna de bal twee keer voor de lijn terug het veld in kwam.

Daardoor bleef het dus 0-0. Na de pauze kreeg Danique Tolhoek een goede mogelijkheid, maar de aanval werd afgefloten vanwege buitenspel. Daarna was het aan FC Twente Vrouwen. Jaimy Ravensbergen kreeg een kans, maar gleed weg en zag haar inzet vervolgens tegen de paal rollen.

In de slotfase ging Ajax Vrouwen nogmaals op jacht op de 1-0. Xanne Kip kreeg een goede mogelijkheid, maar de Twentse defensie hield stand. Aan de andere kant had Ajax Vrouwen moeite met de snelheid van Liv Pennock. Van Oosten hield de doorgebroken aanvalster vast en kon vervolgens gaan douchen. Uit de vrije trap die volgde trof Jill Roord de paal.

Niet veel later stopte Renee van Asten de wederom doorgebroken Pennock af. Ditmaal werd het met geel bestraft. Ajax Vrouwen werkte de vrije trap van Alieke Tuin weg en dus eindigde het duel in 0-0.

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, De Klonia, Van de Velde, Van Asten, Visscher (78' Van Oosten), Van Schoonhoven (46' Van Hensbergen), Noordman, Spitse, Van Koppen (70' Van Dijk), Tolhoek (89' Ilayah), Kip

Opstelling FC Twente Vrouwen: Lemey, Tuin, Carleer, Knol (61' Te Brake), Van der Vegt, Groenewegen, Roord, Van Ginkel, Ivens (81' Vliek), Ravensbergen, Oude Elberink (54' Pennock)

Ajax Vrouwen
