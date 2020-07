Geschreven door Jordi Smit 23 jul 2020 om 16:07

© Proshots

Het was een lang gekoesterde wens van de vrouwelijke Ajax-supporters om een Ajax-shirt met een vrouwelijke pasvorm aan te schaffen. Goed nieuws, want dat is vanaf het seizoen 2020/2021 mogelijk.

Het shirt van Ajax Vrouwen gaat dan in de verkoop, zo maken de Amsterdammers donderdagochtend bekend tijdens de lancering van het nieuwe Ajax-shirt. Het gaat dus om de versie met de ABN AMRO-sponsoring aan de voorkant. Het shirt zal uitsluitend te bestellen zijn in volwassen maten.

Geïnteresseerden kunnen ervoor zorgen dat ze de komende periode niet misgrijpen. Op de clubwebsite is het namelijk mogelijk om enkele gegevens achter te laten, zodat je op de hoogte wordt gebracht zodra het shirt in de verkoop gaat. Klik hier als je je gegevens wil achterlaten.