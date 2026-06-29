Ajax Vrouwen shopt bij FC Twente: "Is technisch goed onderlegd"

Ajax heeft Sophie te Brake vastgelegd. De 22-jarige verdediger komt over van FC Twente en heeft in Amsterdam haar handtekening gezet onder een contract dat loopt tot en met 30 juni 2028, zo meldt Ajax op de officiële website .

Te Brake, geboren op 25 februari 2003 in Groenlo, doorliep de jeugdopleiding van FC Twente. In oktober 2021 maakte ze haar debuut in het betaald voetbal. Sindsdien kwam de jeugdinternational in vijf seizoenen tot 95 officiële wedstrijden voor de club uit Enschede.

Technisch manager Ajax Vrouwen Dolf Roks is blij met de komst van de verdedigster: "Sophie is een multifunctionele verdediger die ook op het middenveld uit de voeten kan. Ze is technisch goed onderlegd en brengt rust in het spel. Een stabiele factor die een belangrijke waarde gaat hebben in onze selectie. Wij kijken uit naar haar debuut in het Ajax-shirt."