Ajax Vrouwen-spits feliciteert PSV niet volmondig: "Win zelf graag"

Joëlle Smits

Ajax Vrouwen-spits Joëlle Smits kijkt met een dubbel gevoel naar het landskampioenschap van PSV Vrouwen. De aanvalster is trots op de ontwikkeling van haar eigen, jonge ploeg en baalt vooral van de momenten waarop de Amsterdammers het zelf hebben laten liggen.

Op de vraag of PSV Vrouwen de terechte kampioen is, reageert Smits diplomatiek: "Ik denk dat PSV wel gewoon goede wedstrijden heeft gespeeld dit jaar. PSV weet gewoon altijd te scoren. Ik denk wel dat dat een kracht is die PSV heeft", zegt ze bij ESPN. "Maar ik denk dat wat wij hebben laten zien, met het hele jonge team dat we hebben en hoe erg we zijn gegroeid dit jaar, dat wij het heel mooi hebben gedaan, om zo dicht mogelijk tegen de eerste plek aan te komen."

Een volmondig 'ja' op de vraag over het terechte kampioenschap van de concurrent komt er niet uit. Volgens Smits had Ajax Vrouwen dit seizoen namelijk zelf ook de papieren voor de winst. "Ik denk dat we zelf ook genoeg punten hebben laten liggen, waardoor wij misschien op plek één hadden kunnen staan. In die zin denk ik dat meerdere teams het hadden verdiend. Waar we het hebben laten liggen? De wedstrijd tegen PEC en HERA, die hadden we echt kunnen winnen. Daar laten we punten liggen. Dan zie je aan het einde van het seizoen dat die punten tellen."

Ook het feliciteren van haar oude club gaat niet zonder slag of stoot, al blijft ze op persoonlijk vlak wel collegiaal. "Ja, tuurlijk. Je kent nog meiden, dus wanneer je die spreekt, dan feliciteer je ze natuurlijk gewoon. Maar ik win zelf ook graag", aldus de spits.

Analiste Mandy van den Berg merkte aan de desk van ESPN op dat de sportieve felicitatie voor Smits lastig bleek. Volgens de oud-international was de teleurstelling van het gezicht van de Ajax Vrouwen-aanvalster af te lezen.

"Volmondig ja kwam er niet uit. Het deed een beetje zeer volgens mij", analyseerde Van den Berg na afloop van het interview. "Natuurlijk kan ik de eigen teleurstelling begrijpen, maar het valt me op dat ze niet gewoon zegt: 'PSV, gefeliciteerd'."

