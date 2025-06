Ajax Vrouwen strikt nieuwe hoofdtrainer: "Enorm veel toewijding"

Ajax Vrouwen heeft de opvolger van Hesterine de Reus binnen. De Amsterdammers gaan in zee met Anouk Bruil, die de afgelopen drie jaar Jong Ajax Vrouwen onder haar hoede had. Bruil tekent een contract tot en met de zomer van 2028.

De 31-jarige Bruil begon haar trainersloopbaan in 2014 als coach van Jong SC Heerenveen Vrouwen. Na twee seizoenen werd ze tevens assistent bij de Friese hoofdmacht. In de zomer van 2021 stapte Bruil over naar Ajax Vrouwen, waar ze assistent-trainer werd. De afgelopen drie jaar stond ze langs de lijn bij de Amsterdamse beloftenploeg.

Nu maakt Bruil dus de overstap naar de hoofdmacht. "Anouk is een talentvolle en bevlogen trainer met enorm veel toewijding", zegt Alex Kroes, technisch directeur. "Ze is goed bekend met de spelersgroep, andere stafleden en de algehele cultuur binnen de club. De afgelopen jaren heeft zij laten zien dat ze een bepaald speltype voorstaat die overeenkomst met die van Ajax en een belangrijke pijler hierin is het ontwikkelen van talent."

"Ajax staat voor jonge, ambitieuze en talentvolle mensen kansen geven en zo zien we Anouk ook. Wij hebben er vertrouwen in dat Anouk onze ploeg verder kan brengen", is Kroes enthousiast.