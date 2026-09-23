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Ajax Vrouwen veegt in eigen huis de vloer aan met WFC Aktobe

Arthur
Ajax viert de zoveelste goal tegen WFC Aktobe
Ajax viert de zoveelste goal tegen WFC Aktobe Foto: © Pro Shots

Ajax Vrouwen hebben woensdagavond een overtuigende overwinning geboekt op WFC Aktobe. Op sportcomplex De Toekomst werd het liefst 8-0. De Amsterdammers hadden bij rust al een ruime 5-0 voorsprong en liepen in de tweede helft verder uit. Ella Touon was met drie doelpunten de grote heldin.

Ajax kwam na tien minuten op voorsprong via Sherida Spitse, die een penalty benutte. Twee minuten later maakte Katja Snoeijs er 2-0 van. Ella Touon zorgde vervolgens met twee treffers voor een 4-0 voorsprong. Vlak voor rust maakte de Zwitserse ook haar derde van de avond: 5-0.

Na rust bleef Ajax domineren. Touon maakte haar hattrick compleet met de 6-0. Danielle Noordermeer, die in de 57e minuut was ingevallen, tekende in de 73e minuut voor de 7-0. In de slotfase kreeg Ajax opnieuw een penalty na hands. Jade van Hensbergen nam de strafschop over van de inmiddels gewisselde Spitse en bepaalde de eindstand op 8-0. Jade Otterman maakte na 68 minuten haar debuut voor de Ajax Vrouwen.

Opstelling Ajax: Liefting; Visscher, Knol, Kees (57 Noordermeer), De Klonia (68 Otterman); Spitse (46 Van Hensbergen), Te Brake, Noordam; Touon, Snoeijs (66 Thomas), Van Koppen (46 Smits).

Doelpunten: 10. Spitse 1-0, 12. Snoeijs 2-0, 34. Touon 3-0, 43. Touon 4-0, 52. Touon 5-0, 73. Noordermeer 6-0, 80. Van Hensbergen 7-0.

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