Ajax Vrouwen verkoopt Lily Yohannes voor recordbedrag aan Lyon

De overstap van Yohannes naar OL Lyonnes hing al een tijdje in de lucht en is maandagavond bevestigd door beide partijen. De Amerikaanse doorliep de jeugdopleiding van Ajax en stroomde in de zomer van 2023 door naar de hoofdmacht. Haar debuut in Ajax 1 maakte ze op 2 september van dat jaar in het duel om de Super Cup tegen FC Twente.

In hetzelfde seizoen werd Yohannes de jongste debutant ooit in de UEFA Women's Champions League na haar basisplaats in de met 2-0-gewonnen thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain. In totaal kwam Yohannes 55 keer uit voor Ajax, waarin ze dertien keer scoorde.

"Dit is een prachtige transfer voor zowel Lily als Ajax", zegt technisch directeur Alex Kroes. "Lily is een ware inspiratie voor de jongere generatie en haar weg naar de top is één van de voorbeelden van hoe wij het bij Ajax graag zien. Wij zijn trots op de ontwikkeling die zij hier heeft doorgemaakt en dat zij nu voor een recordbedrag een transfer maakt naar Olympique Lyon, een absolute topclub binnen het vrouwenvoetbal, is natuurlijk een mooi compliment naar zowel Lily als onze jeugdopleiding. Wij wensen Lily veel succes in Frankrijk."