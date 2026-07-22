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Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax Vrouwen verkoopt Renee van Asten (19) aan Spaanse topclub

Amber
bron: FC Barcelona
Renee van Asten is Johan Cruijff Talent van het Jaar
Renee van Asten is Johan Cruijff Talent van het Jaar Foto: © Pro Shots

Renee van Asten vervolgt haar carrière bij FC Barcelona. De 19-jarige verdedigster verruilt Ajax Vrouwen voor de Spaanse topclub, waar ze een contract tot medio 2030 heeft getekend.

Van Asten werd al langer gelinkt aan FC Barcelona en ontbrak de afgelopen weken bij Ajax Vrouwen. Nu is de transfer helemaal rond. Van Asten brak afgelopen seizoen definitief door in Nederland. De jonge verdedigster kwam tot maar liefst 24 officiële optredens namens Ajax Vrouwen, waarin ze goed was voor twee doelpunten en twee assists. Haar prestaties leverden haar de Johan Cruijff Talent van het Jaar-award op in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.

Haar definitieve internationale visitekaartje gaf ze echter af op 14 april van dit jaar. Van Asten debuteerde op 19-jarige leeftijd in de basis van het grote Oranje in de cruciale WK-kwalificatiekraker tegen Frankrijk. Ze speelde negentig minuten lang ijzersterk en opende bovendien de score in het met 2-1 gewonnen duel.

Die stormachtige ontwikkeling bleef bij de absolute wereldtop niet onopgemerkt. Clubs uit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje hielden haar nauwlettend in de gaten. Chelsea deed een bod, maar het is uiteindelijk FC Barcelona dat toe wist te slaan. De Catalaanse ploeg legt de jonge verdedigster vast tot medio 2030.

Bij FC Barcelona wordt Van Asten ploeggenoot van landgenote Esmee Brugts.

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