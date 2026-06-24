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Ajax Vrouwen verkoopt speelster (22) aan Duitse club: "Trots"

Niek
Overzicht van de Johan Cruijff Arena
Overzicht van de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Jonna van de Velde verkocht aan TSG Hoffenheim. De 24-jarige verdedigster annex middenveldster stond nog tot en met 30 juni 2027 onder contract bij Ajax. In Duitsland heeft ze haar handtekening gezet onder een driejarig contract.

Van de Velde speelde sinds 2018 voor Ajax. In dat jaar maakte ze ook haar officiële debuut. In de zomer van 2019 stroomde ze definitief door vanuit de beloften naar het eerste elftal. Daar groeide Van de Velde uit tot vaste waarde. In oktober vorig jaar speelde ze haar honderdste officiële wedstrijd in het shirt van Ajax.

In totaal droeg Van de Velde 120 keer het shirt van de Amsterdammers. Daarnaast veroverde ze met Ajax eenmaal de landstitel, in het seizoen 2022/2023, en won ze drie keer de KNVB Beker; in 2018/2019, 2020/2021 en 2023/2024. 

"Deze transfer naar TSG Hoffenheim heeft Jonna meer dan verdiend", zegt Dolf Roks, technisch manager van Ajax. "Ze is vanuit het Talententeam doorgestroomd naar het eerste. Daarna heeft ze meerdere prijzen gewonnen en is ze met honderdtwintig gespeelde wedstrijden lid van de Club van 100."

"Dat ze nu een mooie stap kan maken naar een topcompetitie en daarmee haar wens om in het buitenland te voetballen in vervulling komt, is voor de club ook iets om trots op te zijn. Wij wensen Jonna dan ook veel succes in Duitsland", besluit de bestuurder. 

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