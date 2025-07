Ajax Vrouwen verkoopt verdedigster (20) aan Engelse promovendus

Ajax Vrouwen heeft afscheid genomen van Isa Kardinaal. De Amsterdamse club heeft overeenstemming bereikt met London City Lionesses over een overstap van de 20-jarige verdedigster. Kardinaal tekende in april van dit jaar nog tot medio 2027 bij bij Ajax Vrouwen.

Ondanks die contractverlenging kiest Kardinaal nu voor de stap naar de Barclays Women's Super League-ploeg. De verdedigster speelde sinds 2021 voor Ajax Vrouwen. In totaal speelde Kardinaal 84 wedstrijden in het shirt van Ajax. De verdedigster won gedurende haar periode bij Ajax Vrouwen tweemaal de KNVB Beker en in het seizoen 2022/23 veroverde ze de landstitel.

"Dit is een mooie transfer voor alle partijen", reageert Alex Kroes, technisch directeur van de Amsterdammers. "Hoewel Isa onlangs nog haar contract verlengde, is dit voor haar een mooie kans om in één van de grootste competities van de wereld te spelen en haar buitenlandambities waar te maken. Wij zijn dan ook trots op de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt."

"Isa is een voorbeeld van hoe we het bij Ajax graag zien. Als jeugdig talent doorstromen vanuit het Talententeam om vervolgens door te ontwikkelen tot een onbetwiste basisspeler met uiteindelijk een prachtige transfer tot gevolg. Wij wensen Isa veel succes in Engeland", aldus Kroes. Bij London City Lionesses wordt Kardinaal een ploeggenoot van Oranje-international Daniëlle van de Donk, die overkomt van OL Lyonnes.