Ajax Vrouwen verliest en heeft in return zware klus te klaren

Een ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor Ajax. De Amsterdammers verloren woensdagavond het eerste duel in de play-offs tegen Real Madrid met 0-2. Oud-PSV'er Janou Levels bepaalde in de tweede helft de eindstand. De return wordt volgende week woensdag in Madrid gespeeld.

Ajax koos tegen Real Madrid voor een defensieve aanpak en loerde vooral op de counter. Keepster Femke Liefting moest enkele keren ingrijpen, maar de Spaanse topclub creëerde in de openingsfase weinig grote kansen. De grootste mogelijkheid van Ajax in de eerste helft kwam op naam van Mirte van Koppen. De twintigjarige rechtsbuiten kapte naar binnen en mikte op de verre hoek. Real-doelvrouw Merle Frohms moest zich volledig strekken om de inzet uit de kruising te tikken.

Real Madrid leek vervolgens op voorsprong te komen via oud-Ajacied en Oranje-international Lotte Keukelaar. Haar schot werd van richting veranderd en eindigde op de paal. Kort daarna viel de openingstreffer alsnog. De talentvolle Zweedse spits Felicia Schröder schoot een vrije trap hard tegen de touwen: 0-1. Ajax ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Real Madrid dat opnieuw toesloeg. Levels stond volledig vrij in het strafschopgebied. Ondanks een matige aanname kreeg de Nederlandse linksback alle tijd en ruimte om uit te halen: 0-2. Levels maakte deze zomer de overstap van Wolfsburg naar Real Madrid. Ook Lineth Beerensteyn kwam deze zomer naar Madrid en viel in tegen Ajax.