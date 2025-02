Ajax Vrouwen winnen de Klassieker in de Johan Cruijff Arena

Ajax heeft zaterdagavond de wedstrijd tegen Feyenoord gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA was de thuisploeg met 2-0 te sterk, na een treffer van Danique Tolhoek en een laat eigen doelpunt van Toko Koga.

In de ArenA begon Ajax met onder meer Danique Noordman, Rosa van Gool en Tolhoek in de basis. Aan Rotterdamse zijde waren er basisplaatsen voor Maruschka Waldus, Tess van Bentem en Kirsten van de Westeringh. Na twee minuten leek Feyenoord al op voorsprong te komen in Amsterdam. Koga dribbelde in en vond Esmee de Graaf. Zij schoot op doel, maar daar bracht Regina van Eijk knap redding.

Een minuut later kopte Feyenoord-topscorer Ella Van Kerkhoven maar nipt over. Aan de andere kant zorgde Tolhoek voor gevaar. Na zes minuten spelen zag ze haar inzet gepakt worden door Jacintha Weimar, maar in de 21e minuut was het wel raak. Lotte Keukelaar snoepte de bal af en vond Lily Yohannes. Zij bediende vervolgens Tolhoek, die de bal in de bovenhoek joeg.

Er volgde een zeer interessant schouwspel in het Amsterdamse stadion, waarbij beide ploegen er af en toe flink de beuk in gooiden. Namens Feyenoord was Van Kerkhoven vlak voor rust dicht bij de gelijkmaker. Van Eijk tikte de bal net voor het hoofd van de Belgische spits weg. In de slotfase probeerde Tiny Hoekstra er 2-0 van te maken, maar zij stuitte tot tweemaal toe op Weimar.

Na de pauze waren de grootste kansen voor Ajax. Hoekstra schoot naast, terwijl het rollertje Yohannes simpel werd gepakt door Weimar. Tolhoek kreeg na iets meer dan een uur spelen een grote mogelijkheid. De spits probeerde de bal binnen te glijden, maar raakte de bal niet vol. Weimar kon daardoor redding brengen. De Feyenoord-doelvrouw moest daarna ook optreden bij een poging van Keukelaar. Daarmee voorkwam ze de, op het oog, 2-0.

Diezelfde Keukelaar stichtte zo'n kwartier voor tijd opnieuw gevaar. Na een snelle uitbraak schoot ze voorlangs. In de slotfase viel alsnog de tweede Amsterdamse goal. Koga gleed de bal in eigen doel. In de laatste tien minuten zette Feyenoord nog wel aan, maar een doelpunt maakte de ploeg van coach Jessica Torny niet meer. De Graaf was nog wel dichtbij. Zij schoot net naast.

Scoreverloop:

21' 1-0 Danique Tolhoek

80' 2-0 Toko Koga (e.d.)

Opstelling Ajax: Van Eijk, Van de Velde, Spitse, Kardinaal, De Klonia (40’ Van Hensbergen), Noordman, Van Gool, Yohannes, Hoekstra, Tolhoek (65’ Van Egmond), Keukelaar

Opstelling Feyenoord: Weimar, Van der Sluijs (84’ Itamura), Koga, Obispo, Van Bentem (90+3' Verspaget), Waldus, Teulings, De Graaf, Van de Westeringh (63’ Koopman), Van de Lavoir (63’ Hulswit), Van Kerkhoven