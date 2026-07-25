Ajax waagt poging voor Brandt, voorkeur ligt echter ergens anders

Ajax heeft een serieuze poging gewaagd om Julian Brandt naar Amsterdam te halen. De Duitse middenvelder is transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund afliep en ligt inmiddels op tafel bij meerdere clubs. De Amsterdammers hebben een aanbieding neergelegd, maar lijken vooralsnog niet de beste uitgangspositie te hebben.

Volgens Sky Sports heeft Brandt een voorstel van Ajax én Leeds United in beraad. De 48-voudig Duits international werd de afgelopen weken al vaker in verband gebracht met een overstap naar de Johan Cruijff ArenA. Ook PSV werd eerder genoemd als geïnteresseerde club, maar inmiddels lijkt vooral Leeds United de belangrijkste concurrent voor de handtekening van de ervaren middenvelder.

De Engelse promovendus heeft volgens Sky Sports de beste papieren. Brandt zou al langere tijd de wens hebben om in de Premier League uit te komen en zou zelfs 'gefascineerd' zijn door het idee om in Engeland te spelen. Een overstap naar de Serie A zou eveneens bespreekbaar zijn, mocht zich een interessante Italiaanse club melden. Hoe Brandt precies tegenover een transfer naar Ajax staat, is niet bekend, maar zijn voorkeur zou op dit moment bij Leeds United liggen.