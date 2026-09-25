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Ajax waarschuwt supporters: "Denk goed na of je deze reis wilt maken"

Thomas
bron: Ajax
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zijn supporters gewaarschuwd voor mogelijke onveilige situaties rond de Europese uitwedstrijd tegen Hajduk Split. De Amsterdammers adviseren fans die naar Kroatië afreizen onder meer om geen zichtbare Ajax-kleding te dragen.

Volgens Ajax kunnen lokale supporters "reageren op zichtbare Ajax-uitingen". De club adviseert daarom om wit-rood-witte sjaals en shirts niet zichtbaar te dragen. Ook wordt afgeraden om in grote groepen door Split te lopen en vraagt Ajax om extra alertheid in de wijk Varoš, waar veel aanhangers van Hajduk samenkomen.

Ajax benadrukt dat supporters rekening moeten houden met onverwachte confrontaties en bereid moeten zijn veiligheidsadviezen strikt op te volgen. "Denk daarom vooraf goed na of je deze reis wilt maken", waarschuwt de club via de clubkanalen. Samen met de lokale autoriteiten wordt gewerkt aan een veilige route vanuit een speciale fanzone naar het stadion.

Voor het duel op 15 oktober om 18.45 uur zijn 1675 kaarten beschikbaar voor Ajax-supporters. De wedstrijd is voor vaste uitsupporters bovendien interessant vanwege de voorrangsregeling voor Europese uitwedstrijden.

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