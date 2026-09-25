Ajax waarschuwt supporters: "Denk goed na of je deze reis wilt maken"

Volgens Ajax kunnen lokale supporters "reageren op zichtbare Ajax-uitingen". De club adviseert daarom om wit-rood-witte sjaals en shirts niet zichtbaar te dragen. Ook wordt afgeraden om in grote groepen door Split te lopen en vraagt Ajax om extra alertheid in de wijk Varoš, waar veel aanhangers van Hajduk samenkomen.

Ajax benadrukt dat supporters rekening moeten houden met onverwachte confrontaties en bereid moeten zijn veiligheidsadviezen strikt op te volgen. "Denk daarom vooraf goed na of je deze reis wilt maken", waarschuwt de club via de clubkanalen. Samen met de lokale autoriteiten wordt gewerkt aan een veilige route vanuit een speciale fanzone naar het stadion.