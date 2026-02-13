Ajax waarschuwt supporters: "Rekening houden met vertraging"

Ajax neemt het zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Fortuna Sittard, de nummer elf van de Eredivisie. De club uit Amsterdam doet via de officiële kanalen een beroep op alle toeschouwers om op tijd te vertrekken. Het duel begint om 20:00 uur.

"De gemeente Amsterdam verwacht zaterdag grote verkeersdrukte rondom Ajax' thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard", laat Ajax weten. "Er zijn die dag werkzaamheden aan zowel het spoor als de weg. Ajax adviseert de bezoekers van het duel in de Johan Cruijff ArenA rekening te houden met vertraging. Kom op tijd naar het stadion", adviseert de nummer vier van de Eredivisie.

"Door een spoedreparatie die ProRail uitvoert aan het spoor is er zaterdag geen treinverkeer mogelijk van en naar de NS-stations Amsterdam Bijlmer ArenA en Duivendrecht", vervolgt men. "Daarbij is er zeer beperkt treinverkeer tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. De metro is wel regulier beschikbaar, maar ook op de metrolijnen wordt extra drukte verwacht. In de avond is er naast het duel in de ArenA ook een concert, waarvoor veel bezoekers worden verwacht in het ArenA-gebied", besluit Ajax.