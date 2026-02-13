Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax waarschuwt supporters: "Rekening houden met vertraging"

Niek
Ajax-fans aan het bier in de Arena
Ajax-fans aan het bier in de Arena Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Fortuna Sittard, de nummer elf van de Eredivisie. De club uit Amsterdam doet via de officiële kanalen een beroep op alle toeschouwers om op tijd te vertrekken. Het duel begint om 20:00 uur. 

"De gemeente Amsterdam verwacht zaterdag grote verkeersdrukte rondom Ajax' thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard", laat Ajax weten. "Er zijn die dag werkzaamheden aan zowel het spoor als de weg. Ajax adviseert de bezoekers van het duel in de Johan Cruijff ArenA rekening te houden met vertraging. Kom op tijd naar het stadion", adviseert de nummer vier van de Eredivisie. 

"Door een spoedreparatie die ProRail uitvoert aan het spoor is er zaterdag geen treinverkeer mogelijk van en naar de NS-stations Amsterdam Bijlmer ArenA en Duivendrecht", vervolgt men. "Daarbij is er zeer beperkt treinverkeer tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. De metro is wel regulier beschikbaar, maar ook op de metrolijnen wordt extra drukte verwacht. In de avond is er naast het duel in de ArenA ook een concert, waarvoor veel bezoekers worden verwacht in het ArenA-gebied", besluit Ajax. 

Mark-Jan Fledderus

Mark-Jan Fledderus snapt niks van transfertactiek Ajax: "Waanzin"

Maurice Steijn

Maurice Steijn baalde van Ajax-transfers: "Twaalf nieuwe spelers"

Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

