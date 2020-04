Geschreven door Jessica Westdijk 05 apr 2020 om 12:04

Het huidige seizoen is nog niet eens officieel voorbij, maar veel Ajacieden zijn al met hun hoofd bij het komende seizoen. De vraag naar seizoenkaarten was afgelopen jaar enorm. De beschikbare kaarten waren in rap tempo uitverkocht en er stonden 35.000 op de interesselijst.

En waar de vraag het aanbod overstijgt, zijn er helaas vaak oplichters die daarvan willen profiteren. Er is nog niets bekend over de seizoenkaarten voor 2020/2021, maar nu al wordt op Marktplaats flink geadverteerd met seizoenkaarten voor het komende seizoen. Die komen soms in eerste instantie best betrouwbaar over. Zo wordt er gesproken over betaling via Ajax.

Ajax heeft de adverteerders eens door het systeem gehaald en daaruit blijkt dat deze mensen helemaal niet bij Ajax bekend zijn. Bovendien bestaan sommige van de aangeboden stoelen niet eens. Pas dus goed op! Ajax heeft de aanbieders gerapporteerd op Marktplaats en is in contact met de politie.

Wil je een seizoenkaart voor komend seizoen? Wacht dan dus even rustig af tot er nieuws is vanuit de club zelf.