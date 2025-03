'Ajax wacht alcoholvrije huldiging': "Kon in Rotterdam toch ook?"

Ajax staat er riant voor in de Eredivisie en dus wordt er voorzichtig gedacht aan de landstitel. Bij een kampioenschap wordt de Ajax-selectie gehuldigd op het Museumplein, zo verklapte de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema al .

Als het aan de Vereniging Buurtbelang Museumplein ligt, wordt een eventuele huldiging van Ajax wel alcoholvrij. "Als dat maar goed gaat", laat voorzitter Jan Schrijver weten aan AT5. Hij ziet een alcoholverbod dan ook als de oplossing. "Zeker, in Rotterdam kan het ook. Dus waarom niet in Amsterdam?", stelt Schrijver. "Je kunt ook gewoon controleren bij de ingang, dat deden ze ook al in 2019."

Schrijver ziet een huldiging met de nodige biertjes voor de supporters niet zitten. "Alcohol en Ajax is een giftig mengsel", meent hij. Mensen rond het Museumplein zien het idee van Schrijver niet zitten. "Ik denk niet dat het een goed idee is. Een Ajax-huldiging daar hoort gewoon een biertje bij", zegt een Amsterdammer. "Alcohol hoort gewoon bij een feestje, maar het is misschien wel handig voor de veiligheid", zegt een andere Amsterdammer.