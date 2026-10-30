Ajax wacht bekerloting: dit zijn de 31 mogelijke tegenstanders
Ajax ontdekt vrijdagmiddag wie de eerste tegenstander wordt in het nieuwe KNVB-bekerseizoen. De Amsterdammers waren vanwege hun Europese verplichtingen vrijgesteld van de eerste ronde en stromen nu samen met vijf andere clubs in. In totaal zijn er nog 31 mogelijke tegenstanders over.
Naast Ajax hoefden ook PSV, Feyenoord, AZ, NEC en FC Twente deze week niet in actie te komen. De overige 26 deelnemers aan de tweede ronde plaatsten zich via de wedstrijden van de afgelopen dagen.
Daarbij vielen al verschillende verrassingen te noteren. Zo werd ADO Den Haag uitgeschakeld door Excelsior '31 en verloor Heracles Almelo van De Treffers. Ook Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Telstar en FC Groningen liggen al uit het bekertoernooi.
Voor Ajax behoort zowel een treffen met een amateurclub als een krachtmeting met bijvoorbeeld PSV of Feyenoord tot de mogelijkheden.
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax:
Eredivisie (12): PSV, Feyenoord, NEC, AZ, FC Twente, Willem II, SC Cambuur, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, Excelsior, SC Heerenveen en FC Utrecht.
Keuken Kampioen Divisie (9): RKC Waalwijk, FC Eindhoven, FC Den Bosch, Roda JC, Almere City, NAC Breda, TOP Oss, Vitesse en FC Emmen.
Tweede Divisie (6): Quick Boys, AFC, De Treffers, GVVV, HSV Hoek en RKAV Volendam.
Derde Divisie (4): Excelsior '31, SC Genemuiden, VVSB en VPV Purmersteijn.
De loting vindt vrijdag 30 oktober plaats in het ESPN-programma De Voetbalkantine, dat om 17.00 uur begint. De wedstrijden in de tweede ronde worden afgewerkt op 1, 2 en 3 december.
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Ajax wacht bekerloting: dit zijn de 31 mogelijke tegenstanders
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