Ajax wacht bekerloting: dit zijn de 31 mogelijke tegenstanders

Ajax ontdekt vrijdagmiddag wie de eerste tegenstander wordt in het nieuwe KNVB-bekerseizoen. De Amsterdammers waren vanwege hun Europese verplichtingen vrijgesteld van de eerste ronde en stromen nu samen met vijf andere clubs in. In totaal zijn er nog 31 mogelijke tegenstanders over.

Naast Ajax hoefden ook PSV, Feyenoord, AZ, NEC en FC Twente deze week niet in actie te komen. De overige 26 deelnemers aan de tweede ronde plaatsten zich via de wedstrijden van de afgelopen dagen.

Daarbij vielen al verschillende verrassingen te noteren. Zo werd ADO Den Haag uitgeschakeld door Excelsior '31 en verloor Heracles Almelo van De Treffers. Ook Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Telstar en FC Groningen liggen al uit het bekertoernooi.

Voor Ajax behoort zowel een treffen met een amateurclub als een krachtmeting met bijvoorbeeld PSV of Feyenoord tot de mogelijkheden.