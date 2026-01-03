HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax wacht een loodzware maand, bekijk hier het volle programma

Arthur
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Het voetbaljaar 2026 staat voor een groot deel in het teken van het XXL-WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar voor Ajax begint het jaar al vroeg met een bijzonder druk en belangrijk programma. In januari wachten de Amsterdammers meerdere cruciale wedstrijden in competitie, beker en Europa.

Na een korte winterstop wordt de VriendenLoterij Eredivisie op 9 januari hervat. Ajax komt een dag later voor het eerst weer in actie en start de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd tegen Telstar. Daarmee begint direct een periode waarin nauwelijks ruimte is om op adem te komen.

Op woensdag 14 januari staat een van de lastigste duels van de maand op het programma. Ajax gaat in de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker op bezoek bij AZ. Deze uitwedstrijd geldt als een echte krachtmeting en kan bepalend zijn voor het verdere bekertoernooi.

Lang de tijd om na te genieten is er niet, want drie dagen later wacht alweer een competitiewedstrijd. Op 17 januari komt Go Ahead Eagles op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Kort daarna richt Ajax de blik weer op Europa, met op 20 januari een zwaar uitduel tegen Villarreal in de Champions League.

De maand januari wordt vervolgens afgerond met twee thuiswedstrijden. Op 24 januari ontvangt Ajax FC Volendam in de Eredivisie, waarna op 28 januari het Europese thuisduel tegen Olympiakos op het programma staat. Daarmee sluiten Fred Grim en zijn mannen een intensieve maand af, waarin direct duidelijk wordt waar Ajax staat in binnen- en buitenland.

